شكرا لقرائتكم خبر عن «الديمقراطي» في أيوا الأمريكية: الوضع غير مقبول والان نبدء بالتفاصيل
وألقى برايس، خلال مؤتمر صحفي، باللوم في ذلك على "خطأ تشفيري" في مشكلات تتعلق بتطبيق تم استخدامه لجمع الأصوات.
وأضاف أن النتائج التي ستنشر بعد قليل تتعلق بـ 62% من الدوائر الانتخابية.
وقال: "ما حدث الليلة الماضية غير مقبول ببساطة"، متعهدا بإجراء تحقيق في ذلك.
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