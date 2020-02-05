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«الديمقراطي» في أيوا الأمريكية: الوضع غير مقبول

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قال رئيس الحزب الديمقراطي في ولاية أيوا الأمريكية تروي برايس، إن الوضع الذي منع الحزب في الولاية من القدرة على إصدار نتائج المجالس الانتخابية "غير مقبول"، وأشار إلى أن النتائج التي ستنشر ستكون دقيقة.

وألقى برايس، خلال مؤتمر صحفي، باللوم في ذلك على "خطأ تشفيري" في مشكلات تتعلق بتطبيق تم استخدامه لجمع الأصوات.

وأضاف أن النتائج التي ستنشر بعد قليل تتعلق بـ 62% من الدوائر الانتخابية.

وقال: "ما حدث الليلة الماضية غير مقبول ببساطة"، متعهدا بإجراء تحقيق في ذلك.

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