شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية: تحضيرات لطرح مشروع قرار أممي ضد «صفقة القرن» والان نبدء بالتفاصيل
وقال المالكي: إن التحرك الفلسطيني سيتواصل لتمكين الموقف الفلسطيني، وصولا للعودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «متحدون من أجل السلام»، من أجل طرح مشروع قرار لتعزيز وتثبيت الموقف.
وأوضح: أن مشروع القرار المذكور سيتضمن «التأكيد على حق شعبنا في تقرير مصيره، وتجسيد دولته، وإنهاء الاحتلال، وتبني مفهوم حل الدولتين، والتأكيد على السلام كخيار إستراتيجي للشعوب».
وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن أمس الأول، عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967، وذلك بعد أيام من خطة السلام، التي اقترحها الرئيس الأمريكي.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بـالاتحاد الأوروبي غوسيب بوريل، إن المقترح الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، «لا يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا».
ونقلت رويترز عن بوريل قوله: «ينبغي البت في قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين».
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