شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر قبض جديدة لرموز «إخوان» السودان والان نبدء بالتفاصيل

أكد مصدر في النيابة العامة السودانية لـ ”الخليج 365” أن أوامر قبض قد صدرت بحق عدد من الذين شاركوا في الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وأطاح بالحكومة المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي عام 1989، بترتيب وتخطيط من قبل جماعة الإخوان المسلمين التي كان يقودها حسن الترابي.

» أوامر قبض

وأضاف المصدر إن اللجنة المكلّفة بالتحقيق في بلاغ الانقلاب العسكري على السلطة في 1989، أصدرت أوامر قبض شملت مجموعة من المدنيين الذين شاركوا في تدبير وتنفيذ الانقلاب وهم: علي كرتي، غازي صلاح الدين، إبراهيم غندور، صديق فضل، الصافي نور الدين، عمر سليمان، عبدالمنعم محمد الزين، الهادي عبدالله، محمد عبدالحفيظ، صلاح الدين محمد كرار، الشريف بدر، مهدي إبراهيم، مصطفى عثمان إسماعيل، وتاج سر مصطفى، فيما تم استدعاء الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» الزبير أحمد الحسن، للتحقيق معه على خلفية مخالفات مالية.

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» أوهام تبددت

إلى ذلك قال مصدر حكومي لـ ”الخليج 365”: بصدور هذه الأوامر يكون قد انقطع السبيل أمام رموز النظام السابق الذين يخططون للعودة إلى السلطة من خلال إحداث فوضى وعراقيل أمام الحكومة الانتقالية، مؤكدا أن هذا الحلم لن يتحقق في ظل وعي الشعب بمخططاتهم.

وأفاد المصدر بأن اللقاء الذي تم بين رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وغازي صلاح الدين أحد أبرز رموز النظام البائد، وجد استهجانا من قوى الحرية والتغيير والمكونات السياسية الحية، إلا أن اللقاء لن يبنى عليه، فهو قد تم بإلحاح من قبل حزب غازي صلاح الدين، وانتهى مفعوله بانتهائه.