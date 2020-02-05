شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر قبض جديدة لرموز «إخوان» السودان والان نبدء بالتفاصيل
» أوامر قبض
وأضاف المصدر إن اللجنة المكلّفة بالتحقيق في بلاغ الانقلاب العسكري على السلطة في 1989، أصدرت أوامر قبض شملت مجموعة من المدنيين الذين شاركوا في تدبير وتنفيذ الانقلاب وهم: علي كرتي، غازي صلاح الدين، إبراهيم غندور، صديق فضل، الصافي نور الدين، عمر سليمان، عبدالمنعم محمد الزين، الهادي عبدالله، محمد عبدالحفيظ، صلاح الدين محمد كرار، الشريف بدر، مهدي إبراهيم، مصطفى عثمان إسماعيل، وتاج سر مصطفى، فيما تم استدعاء الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» الزبير أحمد الحسن، للتحقيق معه على خلفية مخالفات مالية.
» أوهام تبددت
إلى ذلك قال مصدر حكومي لـ ”الخليج 365”: بصدور هذه الأوامر يكون قد انقطع السبيل أمام رموز النظام السابق الذين يخططون للعودة إلى السلطة من خلال إحداث فوضى وعراقيل أمام الحكومة الانتقالية، مؤكدا أن هذا الحلم لن يتحقق في ظل وعي الشعب بمخططاتهم.
وأفاد المصدر بأن اللقاء الذي تم بين رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وغازي صلاح الدين أحد أبرز رموز النظام البائد، وجد استهجانا من قوى الحرية والتغيير والمكونات السياسية الحية، إلا أن اللقاء لن يبنى عليه، فهو قد تم بإلحاح من قبل حزب غازي صلاح الدين، وانتهى مفعوله بانتهائه.
كانت هذه تفاصيل خبر أوامر قبض جديدة لرموز «إخوان» السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.