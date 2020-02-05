شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يضع 5 شروط للمشاركة في حوار جنيف والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن الأعضاء اتفقوا على تحديد خمسة شروط للمشاركة في حوار جنيف.

» شروط النواب

وقال بليحق في تسجيل مصور: إن أعضاء مجلس النواب عقدوا جلسة الثلاثاء، برئاسة رئيسه عقيلة صالح؛ لاستكمال النقاش حول الشروط الواجب توفرها لمشاركة مجلس النواب في حوار جنيف. وأضاف: بعد المناقشة قرر المجلس مجموعة من الشروط للمشاركة في حوار جنيف، تتمثل في أن يتم اختيار ممثلي مجلس النواب من داخل البرلمان، وأن يتم إحالتها عن طريق رئيس مجلس النواب.

وقرر النواب أيضا أن يتم إحالة قائمة الأعضاء الـ14، لمجلس النواب، وأن يتم تحديد مهمة لجنة الحوار والمدة الزمنية لها، وكذلك آلية عملها، وألا يتم إقرار أو اعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب مع عدم مساواة عدد ممثلي مجلس النواب بممثلي المجلس الاستشاري في أعمال حوار جنيف.

» إرادة حقيقية

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من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة الثلاثاء: إن «هناك إرادة حقيقية لبدء التفاوض بين الطرفين المتناحرين، مع اعتزامهما الاجتماع لإجراء محادثات في جنيف؛ بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد».

لكن سلامة قال للصحفيين: إن الطرفين ينتهكان حظر السلاح، وإن المرتزقة لا يزالون يتدفقون «جوا وبحرا» على ليبيا وكذلك الأسلحة.

وتضم محادثات جنيف خمسة عسكريين كبارا من الجيش الوطني الليبي، وخمسة من القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة.

واستمر القتال على الأرض على الرغم من دعوة إلى هدنة أطلقتها روسيا وتركيا بدءا من 12 يناير، وقمة دولية بشأن ليبيا عقدت في برلين يوم 19 يناير الماضي؛ بهدف الحد من التدخل الدولي.

واستنكر سلامة وجود أكثر من «20 مليون قطعة سلاح» في البلاد، وقال: إنه طلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يؤكد مجددا على حظر السلاح القائم، ويوافق على إجراءات لضمان الالتزام به.