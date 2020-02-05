شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتوقع مفاوضات صعبة مع البريطانيين عقب «البريكست» والان نبدء بالتفاصيل

أعرب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الألماني، رالف برينكهاوس، عن توقعه خوض مفاوضات صعبة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقب خروج الأخيرة من التكتل الأوروبي.

وقال برينكهاوس في تصريحات، نُشرت الثلاثاء: «ستكون مفاوضات صعبة، نريد التعاون على نحو فعال وعادل مع البريطانيين، لكن بالتأكيد لن يحصل (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون على المميزات فقط».

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، بعد 47 عاما من العضوية في التكتل الأوروبي.

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ويأتي خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمائة، في استفتاء أجري عام 2016.

ولن يتغير الكثير في الممارسة العملية خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا، حيث يسعى الجانبان إلى التفاوض حول علاقات مستقبلية تشمل التعاون التجاري والأمني والسياسي ومجالات أخرى.

وأشار برينكهاوس إلى عامل الضغط الكبير حاليا، مشيرا إلى أنه ليس متاحا سوى 11 شهرا للتفاوض، والتي ستتقلص بالنظر إلى الأشهر التي ستُخصص للتصديق على المعاهدة المنتظرة.