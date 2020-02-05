شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في بيروت: حريصون على أمن وسلامة لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أكد سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري، خلال لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان بدار الفتوى أمس، «حرص السعودية على أمن لبنان وسلامته واستقراره ووقوفها إلى جانب اللبنانيين جميعا ومؤسساتهم، والمحافظة على تعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة».

» دور جامع

وأشاد بخاري بـ«الدور الجامع الذي تضطلع به دار الفتوى بتوجيه من المفتي دريان، عبر المساهمة بمعالجة الأزمة التي تعصف بلبنان»، آملا أن «تزول هذه الغيمة في الأيام المقبلة، وينعم لبنان بالازدهار والنمو وعودة الأمان إلى ربوع لبنان المحبة والعيش المشترك والتعاون مع أشقائه العرب وأصدقائه لما فيه خير البلاد والشعوب».

وشدد على «موقف المملكة من الخطة الأمريكية المقترحة للسلام، بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة»، مؤكدا أن «السعودية تتمسك بحل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

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» ذخر الأمة

بدوره، رأى المفتي دريان أن «المملكة العربية السعودية كانت وستبقى ذخرا للأمتين العربية والإسلامية في مساعداتها ودعمها ووقوفها إلى جانب قضايا العرب والمسلمين في كل مكان، وبخاصة في الأزمات، وبانتهاجها السياسة الحكيمة المعتدلة التي تنتهجها في مساعيها التوفيقية والتوحيدية عبر توطيد التضامن العربي والتعاون الإسلامي الذي تنشده الشعوب العربية كافة».

واعتبر المفتي أن «لبنان رغم أزماته وبخاصة منها الاقتصادية والمعيشية، ما زال شعبه مصمما على العيش الكريم والحياة ضمن إطار مؤسسات الدولة الحاضنة لجميع اللبنانيين».