شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في الصين إلى 490 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 490 شخصا على الأقل بينما بلغت حالات الإصابة الإجمالية في مقاطعة هوبي 16678 حالة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن اللجنة الصحية بالمقاطعة.

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