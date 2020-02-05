وصول طائرة خاصة وعلى متنها 32 صيادًا مصريًا كانوا محتجزين في اليمن

عرضت فضائية "ten"، فيديو للحظة وصول الصيادين المصريين لمطار القاهرة كانوا محتجزين في اليمن.

ونجحت السلطات المصرية في إعادتهم علي متن طائرة خاصة إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء من مطار صنعاء، وكان قد تم احتجازهم في اليمن لمدة شهرين.

Advertisements

كانت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم ووزير الطيران المدني الطيار محمد منار في استقبال العائدين لدى وصولهم للمطار.