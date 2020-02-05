عرضت فضائية "ten"، فيديو للحظة وصول الصيادين المصريين لمطار القاهرة كانوا محتجزين في اليمن.
ونجحت السلطات المصرية في إعادتهم علي متن طائرة خاصة إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء من مطار صنعاء، وكان قد تم احتجازهم في اليمن لمدة شهرين.
كانت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم ووزير الطيران المدني الطيار محمد منار في استقبال العائدين لدى وصولهم للمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرة خاصة وعلى متنها 32 صيادًا مصريًا كانوا محتجزين في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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