منظمة الصحة العالمية: "كورونا" لا يمثل وباء عالميا".. وشفاء 632 حالة من الفيروس

أكدت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أن فيروس "كورونا" لا يمثل وباء عالميًا، وفقا لما نقلته فضائية "اكسترا نيوز" منذ قليل، في خبر عاجل.

وأوضح البيان ، أن هناك 11821 حالة بالصين 17 حالة إصابة باليابان و12 حالة بكوريا الجنوبية و6 حالات بفيتنام و16 حالة بسنغافورة و12 حالة إصابة بأستراليا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن ظهور 8 حالات مصابة بفيروس كورونا فى ماليزيا وحالة واحدة بكامبوديا وحالة إصابة بالفلبين و19 حالة إصابة بتايلاند وحالة إصابة بنيبال وحالة بسيرلانكا

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إصابة واحدة بفيروس كورونا بفنلندا و7 حالات إصابة بألمانيا وحالتين بإيطاليا وحالتين بروسيا وحالة بإسبانيا وحالة إصابة بالسويد وحالتين بالمملكة المتحدة و4 حالات بالإمارات بإجمالى 11953 حالة إصابة بفيروس كورونا.