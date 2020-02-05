أعلن التلفزيون ​الصين​ي أن حصيلة ​ضحايا​ ​فيروس كورونا​ في الصين ارتفعت إلى 479. وأشار التلفزيون إلى أنه تم تسجيل أكثر من 65 ضحية جديدة في إقليم هوبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الصيني: حصيلة ضحايا فيروس كورونا ترتفع إلى 479 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.