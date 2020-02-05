الجديد: الجيش يفصل بين عدد من المحتجين ومناصرين للتيار في انطلياس

أفادت قناة "الجديد" بأن مجموعة من ​المحتجين​ عادوا الى محيط مطعم ديوان ​بيروت​ في ​انطلياس​ وقوة من ​الجيش​ تعمل على الفصل بينهم وبين المناصرين للتيار الوطني الحر.

ولفتت إلى ان النواب ​زياد اسود​ وايدي معلوف و​الياس بو صعب​ غادروا المكان.