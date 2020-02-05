أفادت قناة "الجديد" بأن مجموعة من المحتجين عادوا الى محيط مطعم ديوان بيروت في انطلياس وقوة من الجيش تعمل على الفصل بينهم وبين المناصرين للتيار الوطني الحر.
ولفتت إلى ان النواب زياد اسود وايدي معلوف والياس بو صعب غادروا المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: الجيش يفصل بين عدد من المحتجين ومناصرين للتيار في انطلياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.