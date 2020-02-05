في أول تصريح له بعد محاولة طرده من أحد المطاعم في أنطلياس، أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود أنه "نحن الاوادم ولا نعتدي على أحد، ونحن من لديهم الاخلاق ونحن من نعلم كيف نتخاصم مع غيرنا بشرف"
ووجه في رسالة وجهها من المطعم، تحية إلى الرئيس ميشال عون الذي "تعرّض ويتعرّض كل يوم، نحن معه وسنبقى به حتى النهاية".
وقال: "لا أحد يخرجنا من مطعم ولا من بيت ولا من طريق ولا أحد يلعب معنا، من هلأ ورايح المزح خلص".
كانت هذه تفاصيل خبر أسود بعد محاولة طرده من أحد المطاعم: "من هلأ ورايح المزح خلص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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