أسود بعد محاولة طرده من أحد المطاعم: "من هلأ ورايح المزح خلص"

في أول تصريح له بعد محاولة طرده من أحد المطاعم في ​أنطلياس​، أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ أنه "نحن الاوادم ولا نعتدي على أحد، ونحن من لديهم الاخلاق ونحن من نعلم كيف نتخاصم مع غيرنا بشرف"

ووجه في رسالة وجهها من المطعم، تحية إلى الرئيس ​ميشال عون​ الذي "تعرّض ويتعرّض كل يوم، نحن معه وسنبقى به حتى النهاية".

وقال: "لا أحد يخرجنا من مطعم ولا من بيت ولا من طريق ولا أحد يلعب معنا، من هلأ ورايح المزح خلص".