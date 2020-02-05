لفت الوزير الساب ​غسان عطالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "حذّرنا مراراً وتكراراً من بعض الهمجيّة التي تحصل في الشارع واذا كان البعض يظنّ أن بهذه الغوغائية يستطيع أن يخيفنا فهو مخطىء جداً، نحن قوم لم ترهبهم لا سلطة ولا محتل، ومن لديه أي ملف ضدّنا فليذهب الى ​القضاء​".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: من لديه أي ملف ضدّنا فليذهب الى القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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