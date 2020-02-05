شماس: القطاع العام هو الذي أغرق البلد مالياً ونحن نتصدى لأخطاء السلطة

أشار رئيس ​جمعية تجار بيروت​ ​نقولا شماس​ إلى أنه "عملياً يوجد اليوم ثلاث شعوب في ​لبنان​ اللبناني والسوري والفلسطيني لذا نحن اليوم في حالة عجز وعدم قدرة على مواكبة الأعداد الموجودة تأمين حاجياتها".

وفي ​مقابلة​ تلفزيونية، إعتبر شماس أن "المشكلة الأساسية اليوم هي في غياب ال​سياسة​ المالية والمصرفية الانقاذية"، متأسفاً بأن هناك "سندات خسرت من قيمتها لكن ما يجري اليوم يدخل ضمن إيطار أستعادة الثقة بالجسم المصرفي".

واعتبر شماس بأنه "للأسف الخطة البديلة لمواجهة ​العجز المالي​ ليست موجودة ما يضعنا أمام تحدي مفصلي ومصيري"، مؤكداً أن "​القطاع العام​ هو الذي أغرق البلد مالياً ونحن جبهة صمود وتصدي للأخطاء التي أرتكبتها ​السلطة​ طيلة سنوات".