شماس: القطاع العام هو الذي أغرق البلد مالياً ونحن نتصدى لأخطاء السلطة

أشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إلى أنه "عملياً يوجد اليوم ثلاث شعوب في لبنان اللبناني والسوري والفلسطيني لذا نحن اليوم في حالة عجز وعدم قدرة على مواكبة الأعداد الموجودة تأمين حاجياتها".
وفي مقابلة تلفزيونية، إعتبر شماس أن "المشكلة الأساسية اليوم هي في غياب السياسة المالية والمصرفية الانقاذية"، متأسفاً بأن هناك "سندات خسرت من قيمتها لكن ما يجري اليوم يدخل ضمن إيطار أستعادة الثقة بالجسم المصرفي".
واعتبر شماس بأنه "للأسف الخطة البديلة لمواجهة العجز المالي ليست موجودة ما يضعنا أمام تحدي مفصلي ومصيري"، مؤكداً أن "القطاع العام هو الذي أغرق البلد مالياً ونحن جبهة صمود وتصدي للأخطاء التي أرتكبتها السلطة طيلة سنوات".
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