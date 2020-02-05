12 مساعدة مالية مدرسية لـ”قوات” صيدا ـالزهراني وجزين

وزعت منسقية صيدا – ​الزهراني​ ومنسقية جزين في حزب "القوات اللبنانية" 12 مساعدة مالية مدرسية وجامعية على طلاب من مختلف الإختصاصات بحضور الأب سليمان وهبي أمين سر ​أبرشية صيدا ودير القمر​ ل​طائفة الروم الملكيين الكاثوليك​ ممثِلاً المطران إيلي حدّاد، منسّق منطقة صيدا - الزهراني عماد روكز ومنسّق منطقة جزّين جورج عيد، وذلك في دار العناية – ​الصالحية​. إضغط للمزيد

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