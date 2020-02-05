طارق شوقي: إيقاف رابط نتيجة "ثانية ثانوي".. واليوم إعلانها بشكل جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توضيحا حول تأخر الرابط الخاص بنتائج الصف الثاني الثانوي الإلكترونية.

وكتب شوقي على حسابة الخاص على "فيسبوك"، صباح الأربعاء أن الرابط سيكون متاحا منتصف نهار اليوم الأربعاء.

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وتابع شوقي أن سبب التأخير كان لتوفير نموذج للنتائج أكثر فائدة للطلاب وتلبية لرغبة الكثيرين في معرفة الدرجات التي حققوها وكذلك متوسط أداء الدفعة بأكملها في كل مادة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه كان هناك التباء لدى الكثيرين في فهم النتائج وقراءتها بمعايير النجاح والرسوب بالشكل القديم، وهناك تصميم جديد ومختلف سيتم نشره، ليشمل ٥١٧٠٠٠ كارت للنتيجة ويستغرق ساعات الليل لإعداده وتوفيره علي الرابط.

وأكد أنه سينشر شرحا تفصيليا عن كيفية قراءة الشكل الجديد وتحديد المستوي في كل مادة.