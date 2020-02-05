محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الاول للفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 76.2 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، ونسبة 72.60 % للإعدادية المهنية.

وأكد محافظ أسيوط، على الدعم الذى توليه القيادة السياسية والدولة للنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية مشيدا بمستوى امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام وبنتيجة الامتحانات والتى عكست مستوى الطلاب على مدار العام.