أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يصدر أي تصريح حول ما يتداول في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للأجانب العاملين في المملكة والبالغ عددهم أكثر من 10 ملايين عامل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء "أنها تتشارك في قراراتها التي تمسّ سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، ويُعلن رسمياً عن هذه القرارات".
ودعت وزارة العمل السعودية إلى أخذ المعلومات منمصادرها الرسمية.
ويأتي صدور البيان اليوم عقب الأنباء الصحفية السعودية التى ذكرت أنها علمت من مصادرها الخاصة عن قرار وشيك تتجه إلى اتخاذه الحكومة السعودية يتضمن صدور قرارا بإلغاء نظام الكفالة في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق رسمي من السعودية على "أنباء إلغاء نظام الكفالة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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