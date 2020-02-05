الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف القتال في إدلب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لوقف الأعمال القتالية بين تركيا وسوريا في منطقة إدلب وفقا لموقع روسيا اليوم .

وأشار غوتيرش خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إلى "تغيير في طبيعة النزاع المقلق للغاية"، موضحا أن الأمر يتطلب "وقف الأعمال القتالية قبل تصعيد يؤدي إلى وضع خارج عن السيطرة تماما".

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وفي وقت سابق من أمس الاثنين، تعرضت وحدات من القوات التركية لقصف مدفعي من الجيش السوري غرب بلدة سراقب بريف إدلب، قتل خلاله 4 جنود أتراك وأصيب 9 آخرون، مع توسيع الجيش السوري نطاق سيطرته في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها ردت على مصادر النيران،

و"حيدت" 76 عنصرا من الجيش السوري واستهدفت 54 موقعا له في إدلب.

ويأتي ذلك وسط تقارير عن استمرار تقدم القوات الحكومية في محافظة إدلب، حيث استعادت السيطرة مساء الأحد على قرية جوباس بريف إدلب الشرقي، عقب معارك عنيفة مع الفصائل المسلحة و"هيئة تحرير الشام"، لتصبح على بعد أقل من 4 كيلومترات عن مدينة سراقب الاستراتيجية الواقعة على تقاطع الطريقين الدوليين "M5" و"M4".