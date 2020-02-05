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السعودية تطالب الوافدين من الصين بالإقرار بمدة إقامتهم هناك

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أهابت المديرية العامة للجوازات بجميع المسافرين القادمين إلى المملكة الإفصاح لموظفي الجوازات عن تواجدهم في الصين خلال 15 يوما قبل وصولهم وفقا لموقع روسيا اليوم

.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت "الجوازات" أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا

الجديد.

وقالت في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة ملزمة لجميع القادمين إلى السعودية.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين إلى 20438 شخصا، بينهم 2788 بحالة حرجة، فيما فارق الحياة 425 شخصا، وتعافى 632 شخصا.

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