برافدا: عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ خلال شهرين

كشفت صحيفة برافدا الروسية ،عن أن وزير النقل الروسي ذكر أن عودة الرحلات الجوية بشكلٍ كامل ستتم في القريب العاجل.
الأحمر على متن رحلات جوية مستأجرة.
وأوضحت الصحيفة أنه خلال الشهرين المقبلين ، سيتمكن السياح من الوصول إلى منتجعات البحر
منيت بها الشركات السياحية أيضًا بسبب عدم فتح الطيران المباشر للمنتجعات المصرية.
وتابعت الصحيفة أنه يمكن لمصر أن تتلقى رحلات جوية من روسيا إلى منتجعاتها بشكل مباشر، تعويضا أيضًا عن الخسائر التي
وأشارت إلى أن شركات السفر الروسية التي عانت من خسائر فادخة بسبب إغلاق الحدود مع الصين بسبب فيروس كورونا، ستبحث عن بدائل أخرى لكي يتمكن الروس من قضاء إجازاتهم في المنتجعات المصرية.
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