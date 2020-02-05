أكد مصدر عسكري سوري لقناةروسيا اليوم ، أن وحدات الجيش تصدت لهجوم كبير شنته عناصر تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على محور ريف حلب الجنوبي الغربي وفقا لموقع روسيا اليوم .
وأشار المصدر، إلى أن الجيش سيطر على قرية مرديخ وتلتها جنوب بلدة سراقب بريف إدلب الجنوبيالشرقي، كما حرر عددا من القرى البلدات والتلال في محيط سراقب.
وأضاف، أن "وحدات تابعة للقوات المسلحة السورية سيطرت على قرى الوسيطة - الراقم - بليصة - تل أغر، ومقر كتيبة الدفاع الجوي في ريف إدلب الشرقي.
من جهتها، نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر ميدانية، أن وحدات الجيش سيطرت على بلدة النيرب الواقعة غرب سراقب وغرب الطريق الدولية حلب اللاذقية، ثم وصلت إلى الجهة المقابلة من الطريق، وسيطرت على بلدة الترنبة الواقعة على بعد كيلومترين عن مدينة سراقب.
وبسيطرته على البلدتين المذكورين وقطعه الطريق الدولية بين سراقب وأريحا، يكون الجيش قد قطع الإمدادات عن الجماعات المسلحة والإرهابية في المدينتين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري ..يصد هجومًا كبيرًا لـ"النصرة" على ريف حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.