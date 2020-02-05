أوروبا تتجنب إحالة «النووي الإيراني» إلى الأمم المتحدة مؤقتاً

بروكسل (وكالات)

قال خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أثناء زيارة إلى طهران، إن الاتحاد الأوروبي سيمدد إلى أجل غير مسمى فترة حل الخلافات حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 حتى يتجنب ضرورة إحالة النزاع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على إيران. وفي هذه الأثناء، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن حكم الإعدام سيُنفذ قريباً في رجل أدين بالتجسس لصالح واشنطن.

واتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسميا إيران يوم 14 يناير بانتهاك بنود الاتفاق الذي يهدف إلى وقف برنامج طهران النووي. وقد تؤدي الانتهاكات إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي كانت قد رُفعت بموجب هذا الاتفاق.

وقال بوريل للصحفيين أثناء زيارته لطهران أمس الأول «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن».

وأضاف في تصريحاته التي نُشرت أمس «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي)، وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».

وبعد أشهر من الخطوات التدريجية لتقليص الالتزام بالاتفاق، قالت إيران في السادس من يناير، إنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم.

وأخطرت باريس ولندن وبرلين في يناير بوريل الذي يتولى إدارة الاتفاق النووي، بتفعيل آلية فض النزاع وهو ما يعني من الناحية النظرية بدء عملية مدتها 15 يوماً لحل الخلافات مع إيران.

ومع ذلك قال مسؤولون، إن هناك بعض التساؤلات حول متى يجب أن تبدأ هذه الفترة لأن إيران لم تعترف رسميا بعملية التشاور.

والصين وروسيا موقّعتان أيضاً على الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015، وقد عبرتا عن شكوك إزاء قرار الدول الأوروبية تفعيل هذه الآلية.

وتقول جميع الأطراف، إنها تريد إنقاذ الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران. وقال بوريل، إنه اتفق مع برلين ولندن وباريس على «التأجيل المستمر» لحد الخمسة عشر يوما. غير أنه قال إن التقدم يعتمد على استمرار وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في إيران لمراقبة أنشطتها النووية. وبعد لقائه مع بوريل أمس الأول، نُقل عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله، إن إيران مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي.

من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن السلطات قولها، إن حكم الإعدام سيُنفذ قريبا في رجل أدين بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) ومحاولة نقل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني. ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي قوله، إن أحكاما بالسجن عشر سنوات صدرت بحق شخصين يعملان لدى مؤسسة خيرية بتهمة التجسس كما عوقبا بالسجن خمس سنوات بتهمة الإضرار بالأمن القومي في قضية أخرى.

وقال إسماعيلي مشيراً إلى الشخص المحكوم عليه بالإعدام «جرت محاكمة أمير رحيم بور الذي كان جاسوسا لـ(سي.آي.إيه) وحصل على مبلغ كبير من المال وحاول نقل بعض المعلومات النووية الإيرانية إلى الجهاز الأميركي، وحُكم عليه بالإعدام وأيدت المحكمة العليا الحكم في الآونة الأخيرة وسيرى عاقبة ما فعل قريبا».

ولم يورد إسماعيلي أي معلومات إضافية عن جنسية موظفي المؤسسة الخيرية. ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة ويُحاكم من يحملون أكثر من جنسية على أنهم مواطنون إيرانيون.

وأعلنت إيران في الصيف الماضي أنها كشفت شبكة تجسس لصالح سي.آي.إيه تضم 17 شخصاً وأن بعضهم حُكم عليه بالإعدام.

ولم تعقب المخابرات الأميركية بعد على تصريحات إسماعيلي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال على تويتر بعد إعلان الصيف الماضي «الأنباء التي قالت إن إيران اعتقلت جواسيس من المخابرات المركزية الأميركية كاذبة تماماً وعارية عن الصحة».

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن قتلت واشنطن القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في ضربة بطائرة مسيرة في بغداد يوم الثالث من يناير، ما دفع الجمهورية الإسلامية للرد بهجوم صاروخي على قاعدة تستضيف قوات أميركية في العراق.

وقال إسماعيلي متحدثاً في مؤتمر صحفي بثه الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية على الهواء مباشرة، إنه لن يتم الكشف عن اسمي موظفي المؤسسة الخيرية لأن الأحكام الصادرة بحقهما ليست في صورتها النهائية.