«طالبان» تنتقد واشنطن وتتهمها بتعطيل المفاوضات

كابول (أ ف ب)

انتقدت حركة طالبان واشنطن على مواقع التواصل الاجتماعي أمس واتهمتها بتعطيل المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً.

ولا يزال الخلاف مستمراً بين واشنطن و«طالبان» بشأن الاتفاق المحتمل الذي تنسحب بموجبه القوات الأميركية مقابل ضمانات أمنية من طالبان.

إلا أنه لم يحدث أي تقدم على ما يبدو بشأن التوصل إلى اتفاق في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الحركة المتمردة إلى إلقاء اللوم على البيت الأبيض وقائمة الطلبات المتزايدة التي تطرحها واشنطن.

وكتب ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان على «تويتر» أن الحركة «لديها النية والقدرة للتوصل إلى حل».

وأضاف «تضررت عملية التفاوض بتغريدة ترامب والمطالب الأميركية المتزايدة والشجار بين المسؤولين الأميركيين والأفغان. يجب أن يمتنع الوزير بومبيو عن إلقاء اللوم على الآخرين. موقفنا مبدئي وثابت بعكس موقفهم». وجاءت تصريحات «طالبان» بعد يوم من تصريح وزير الخارجية مايك بومبيو خلال اجتماع مع مسؤولين من آسيا الوسطى في أوزبكستان، بأنه يجب على المتمردين تقديم «دليل واضح على إرادتهم وقدرتهم على الحد من العنف» من أجل التوصل إلى اتفاق.. وقالت مصادر «طالبان» الشهر الماضي إنها عرضت بدء وقف قصير لإطلاق النار من سبعة إلى عشرة أيام للمساعدة في التوصل إلى اتفاق، لكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاقتراح من قبل أي من الطرفين.