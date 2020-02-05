الرياض: 5 خطوات للحماية من «كورونا»

الرياض (وكالات)

شدّدت وزارة الصحة السعودية على أهمية الالتزام بعدد من الخطوات للحماية من فيروس كورونا الجديد. ونشرت على صفحتها في «تويتر» «إنفوجرافيك» يبين 5 خطوات هي، تجنب المخالطة اللصيقة بشخص لديه أعراض نزلة برد أو إنفلونزا، والاهتمام بالنظافة الشخصية، واتباع آداب العطس والسعال، مع تجنب التعامل غير الآمن مع الحيوانات، سواءً كانت برية أو في المزرعة، وضرورة طهي الطعام بشكل جيد، مثل اللحوم والبيض.

وتأتي هذه الخطوات تواصلاً لجهود التوعية للتعامل مع الفيروس، حيث أشارت إلى أن من أبرز أعراض الإصابة بالفيروس، الحمى والسعال وضيق التنفس، وأحياناً تتطور إلى التهاب رئوي، وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي والمسنين، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة. ونصحت من تظهر عليه أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية، مع تغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو العطاس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون، أو بالمعقمات الكحولية.

ودعت السلطات السعودية القادمين للمملكة إلى ضرورة الإفصاح عن تواجدهم في الصين خلال أسبوعين قبل وصولهم، في إطار جهود الوقاية من الفيروس. وحثت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى ضرورة الإفصاح أمام موظفي الجوازات عن وجودهم في الصين خلال خمسة عشر يوماً قبل وصولهم. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من كورونا الجديد، وأنها ملزمة لجميع القادمين إلى المملكة. من جهة ثانية، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في إحدى مشاريع الدواجن بمنطقة الرياض. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالله أبا الخيل، أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع. وأشار أبا الخيل إلى أن النوع الذي تم تسجيله يصيب الطيور فقط ولا ينتقل إلى الإنسان، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، مذكراً بأن هذا المرض تم تسجيله في المملكة نهاية 2017، وتمت السيطرة عليه، ولا يشكل خطراً على الصحة العامة.

وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، إن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة (H5N8) شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن. وأضافت نقلاً عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية أن التفشي، الذي حدث في منطقة سدير بوسط البلاد، أسفر عن نفوق 22700 طائر. وتابعت أنه جرى إعدام بقية الطيور في المزرعة وعددها 358 ألفاً. وهذه أول حالة تفشٍ للسلالة شديدة العدوى في السعودية منذ يوليو 2018.