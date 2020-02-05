20 صينياً ينتصرون على فيروس كورونا بالشفاء

بكين (وكالات)

نشرت وسائل الإعلام الصينية لقطات فيديو تظهر نحو 20 مريضاً، وهم يهتفون بفرح أثناء خروجهم من أحد المستشفيات، بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا الجديد. وأظهر الفيديو مجموعة من الناجين من كورونا يحتفلون ويشيرون بعلامات النصر، وهم يغادرون مستشفى في مدينة ووهان، مركز الوباء الذي ظهر أواخر الشهر الماضي، حيث تم السماح لهم بمغادرة المستشفى بعد اجتياز اختبارات طبية مختلفة. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتعافى فيها كثير من المرضى في اليوم نفسه، حسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي نقلت الفيديو عن وسائل الإعلام الصينية. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن 697 شخصاً.

وبدأ مستشفى ميداني شيدته الصين خلال 10 أيام باستقبال مرضى الفيروس في ووهان، بهدف تخفيف الضغط عن المستشفيات المكتظة في المدينة. وأقبل الصينيون بحماسة على بناء هذه المنشأة التي منحت اسم «هيوشنشان» وتتسع نحو ألف سرير، حيث بثت القنوات التلفزيونية مباشرةً ولمدة 24 ساعة يومياً انكباب 4 آلاف عامل مع معدات الحفر لإنهاء العمل. ووضعت المنشأة تحت سيطرة الجيش. وأرسل 50 مريضاً أمس إلى هذا المركز الصحي الذي يمتد على مساحة 34 ألف متر مربع. وبثت قناة «سي سي تي في» الرسمية صوراً لمرضى يرتدون أقنعة طبية، وينزلون من سيارات الإسعاف نحو كراس متحركة أو أسرة نقالة بمساعدة أطباء في بزات زرقاء.