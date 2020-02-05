تايلاند تضبط أسعار الأقنعة

بانكوك (وكالات) وافقت الحكومة التايلاندية على تطبيق إجراءات للسيطرة على أسعار أقنعة الوجه ومطهرات اليدين، بعد أن أدى تفشي فيروس كورونا الجديد لنقص المعروض. وقال رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا، إن مجلس الوزراء وافق على مقترح بإدراج المنتجات في قائمة لمنتجات تحدد أسعارها الدولة. ويتعين على الشركات التي تنتج وتبيع المنتجات المدرجة في القائمة إبلاغ السلطات بتكاليف الإنتاج، والسعي للحصول على موافقتها قبل تغيير الأسعار. وكانت وزارة التجارة طرحت هذا المقترح عقب ورود تقارير بنقص المعروض، وارتفاع أسعار منتجات الوقاية من الفيروس.

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