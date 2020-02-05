تونس: مجهولان يطلقان النار عشوائياً في القيروان

ساسي جبيل (تونس) عمد فجر أمس الثلاثاء، مجهولان على متن دراجة نارية، إلى إطلاق النار بواسطة بندقية صيد نحو المواطنين، وعلى واجهة المحلات التجارية وسط مدينة الكبارة في أحواز معتمدية نصرالله من محافظة القيروان، دون تسجيل أضرار بشرية تذكر، مع هروب بعض التجار.

وخلّفت الحادثة حالة من الفزع والهلع في صفوف المتساكنين، ودامت عملية إطلاق النار حوالي نصف ساعة، بمعدل أكثر من 20 خرطوشة.

وعمد صباح أمس، الأهالي إلى غلق الطريق الرابط بين القيروان وسيدي بوزيد، وحرق العجلات المطاطية وسط حالة الاحتقان والتوتر، وحضرت تعزيزات أمنية مكثفة على عين المكان، وبدأت على الفور عملية البحث والتحري من معرفة هوية مرتكبي الحادث واعتقالهم.

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