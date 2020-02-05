إطلاق سراح إرهابيين مسجونين يخيف البريطانيين

شادي صلاح الدين (لندن)

زادت حدة المخاوف في الشارع البريطاني بعد أن كشفت تقارير إعلامية عن أنه من المقرر إطلاق سراح أكثر من عشرة إرهابيين مبكراً من السجن في غضون أشهر، مع استمرار محاولات الوزراء إدخال تشريع طارئ لإبقائهم خلف القضبان.

ووعدت الحكومة بسن قوانين جديدة في أعقاب الهجوم الذي وقع مؤخراً في وضح النهار في أحد شوارع جنوب لندن، والذي شنه سوديش أمان، وهو إرهابي مدان أُفرج عنه قبل أيام فقط من الهجوم.

وتبين أن الرجل كان قد أُطلق سراحه من السجن في يناير الماضي. وقضى سوديش أمان (20 عاماً) نصف مدة عقوبته البالغة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية. وكان المهاجم تحت مراقبة الشرطة عند وقوع الهجوم في منطقة ستريتهام. وهذا هو ثاني هجوم إرهابي على لندن من قبل سجين أطلق سراحه خلال شهرين فقط.

ودافعت الحكومة البريطانية أمس عن اقتراحات بتمديد فترات سجن المدانين بالإرهاب. وأمس الأول وعد وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند بإقرار «قانون طوارئ» لإنهاء الإفراج التلقائي عن المدانين بالإرهاب بعد قضاء نصف فترات سجنهم. ويرغب رئيس الوزراء بوريس جونسون في ألا يتم الإفراج عن المدانين إلا بعد قضاء ثلثي مدة سجنهم على الأقل، على أن يراجع مجلس العفو ويوافق على كل عملية إفراج مبكر.

وأكد الوزير مايكل غوف أن بعض المدانين بالإرهاب يجب أن يسجنوا إلى ما لا نهاية «في حال الضرورة».

ومن بين الذين تم إطلاق سراحهم مبكراً «جامشيد جافيد»، مدرس علوم سجن لمدة ست سنوات لمحاولته الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي للقتال بجانبهم في سوريا، ومونول عابدين، الذي وُصف بأنه أول إرهابي حاول شن هجمات على نسق «داعش» في بريطانيا بعد إدانته بصنع قنابل في منزله.

وحدد التحليل الذي أجرته «مجموعة أبحاث جمعية هنري جاكسون»، الإرهابي محمد غني كأحد الذين من المقرر الإفراج عنهم قريباً. وقد سُجن بسبب ارتكاب جرائم إرهابية بعد تهديده بقتل ضباط الشرطة.

وقال وزير العدل، روبرت بوكلاند، لمجلس العموم يوم الاثنين الماضي، إن «الحادث المروع يعزز من الدعوى لاتخاذ إجراء فوري» ويؤكد ضرورة إنهاء الإفراج التلقائي عن الإرهابيين الذين قضوا نصف أحكامهم. وبدلاً من ذلك، سيتعين على الإرهابيين أن يقضوا ثلثي مدة العقوبة على الأقل قبل النظر في إطلاق سراحهم.