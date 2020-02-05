انطلاق أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض

الرياض (وكالات)

انطلقت اعمال المنتدى (الدولي للأمن السيبراني) أمس الثلاثاء الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية بحضور وزراء وخبراء دوليين بالأمن السيبراني. وقال أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر في كلمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين انه بتوجيه من ولي العهد السعودي بتبني مبادرتين لخدمة الأمن السيبراني العالمي الأولى هي مبادرة حماية الأطفال في العالم السيبراني وذلك بإطلاق مشاريع لقيادة الجهود المتصلة بحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

وأضاف الأمير فيصل أن المبادرة الثانية هي تمكين المرأة في الأمن السيبراني بهدف دعمها للمشاركة الفاعلة في هذا المجال وتعزيز التطوير المهني للمرأة وزيادة رأس المال البشري للأمن السيبراني. وذكر أن المملكة تدرك حجم التحديات الكبيرة والمتجددة التي تواجهها دول العالم مع التوسع والاستخدام الكبير للتقنية والاعتماد عليها في مسارات الحياة اليومية للمجتمعات وفي الطاقة والإنتاج الصناعي وغيرها من الخدمات والمنظومات الأمنية والدفاعية والاقتصادية مما يستوجب تعزيز الأمن السيبراني.

وأوضح أن «المنتدى يتيح فرصاً لتبادل الخبرات وامتزاج الأفكار في هذا الجانب الأمني المهم للدول والمجتمعات ولمناقشة أفضل الممارسات الدولية وأهم المستجدات» داعياً المنتدى إلى أهمية استعراض التحديات والصعوبات ومكافحة الجرائم السيبرانية التي تواجه الدول والمنظمات والأفراد.

من جهته اكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله السواحه في كلمته «أنه من منطلق المبادرتين والحوار والشراكة مع الجميع فإننا على ثقة تامة بأنه بإمكاننا النجاح وتحقيق فرص القرن الـ21». وقال السواحه من المتوقع خلال الخمس سنوات القادمة أن يمثل الاقتصاد الرقمي ربع الاقتصاد العالمي مؤكداً ضرورة اغتنام هذه الفرصة بمواجهة تحديات الثورة الصناعية.

وأوضح أن آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي للمخاطر يظهر أن «الأمن السيبراني يواجه أكبر هذه المخاطر والتحديات وهذا التحدي يهدد قيمة اقتصادية تفوق الستة تريليونات دولار أي ما يعادل اقتصاد أكثر من ثلث دول مجموعة الـ20». وأضاف «من هذا المنتدى يبدأ الحوار مع قادة التحول الرقمي وقادة الفكر في الأمن السيبراني وقادة مجموعة الـ20 لرسم مبادئ الاستراتيجية لمجابهة التهديدات العالمية من خلال ثلاثة مبادئ وهي مشاركة أفضل الممارسات والمعلومات لفضاء سيبراني آمن وإعادة تعريف الثقة بين الدول وعالم الأعمال وبناء الكوادر السيبرانية لغد آمن ومستقبل مزدهر».

ويشارك بالمنتدى الذي يستمر يومين 140 متحدثاً وأكثر من 1200 خبير يمثلون 63 دولة وكبرى الشركات العالمية في الأمن السيبراني ويتخلله عقد 50 جلسة تتطرق لعدد من الموضوعات في خمسة محاور رئيسة وهي صناعة الأمن السيبراني والتعاون الدولي في هذا المجال والمجتمع السيبراني والأمن السيبراني والتقنيات الحديثة والتهديدات السيبرانية وسبل مواجهتها.