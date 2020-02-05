الجيش الليبي يدفع بتعزيزات إلى طرابلس وسرت

بنغازي (الاتحاد) دفعت كتيبة طارق بن زياد، التابعة للجيش الوطني الليبي، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى محاور القتال في مدينة سرت، دعماً للوحدات العسكرية المتمركزة هناك. واستهدفت مقاتلات سلاح الجو الليبي آليات عسكرية تابعة لمليشيات مصراتة في منطقة البغلة، والواقعة جنوب منطقة زمزم، وتحديداً في الطريق الرابط بين منطقة زمزم والجفرة.

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