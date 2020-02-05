باكستان تبدي استعدادها للحوار مع الهند لحل قضية كشمير

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أبدى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، استعداد بلاده للحوار مع الهند لحل مسألة كشمير.

وقال خان خلال مؤتمر حول الأمن والسلام في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، إنه “في الوقت الذي تنخفض فيه التوترات في المنطقة وينخفض الإنفاق على السلاح، فإننا سنكون أكثر رفاهية”، مشددا على رفضه لانتهاكات الهند لحقوق الإنسان في كشمير.

في 5 آب/ أغسطس 2019، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة “جامو وكشمير” وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.

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ويطلق اسم “جامو وكشمير” على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.