مجلس جامعة عبد المالك السعدي يصادق على إحداث كليتين بتطوان ووزان

صادق المجلس التدبيري لجامعة عبد المالك السعدي، أمس الاثنين، على نقطتين تتعلقان بإحداث كلية متعددة التخصصات بوزان، وكلية العلوم الاقتصادية والتدبير بتطوان، فضلا عن توزيع مناصب مالية برسم عام 2020.

وكشف محمد الرامي، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، خلال الاجتماع، الذي حضرته رئيسة جهة الشمال، فاطمة الحساني، وعمداء الكليات، أن تنزيل الاتفاقيات المبرمة مع مجلس الجهة، خلال السنوات الأخيرة، مكن من تعزيز العرض الجامعي بنحو 2800 مقعد، فضلا عن تزويد المؤسسات الجامعية، بوسائل لوجستيكية وبنيوية ضرورية.

ومن جانبها، اعتبرت الحساني أن مساهمة مجلسها في إحداث كليتين في تطوان، ووزان، يأتي من منطلق الإيمان بدور الجامعة في تنزيل الجهوية، مضيفة أن هذا الرهان لا يتأتى إلا من خلال ضمان العدالة المجالية بين مختلف أقاليم الجهة وتوفير مقاعد جامعية كافية لاستيعاب حاجيات جميع طلبة الجهة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الجامعية، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بكل من طنجة، وتطوان، تستقطب أعدادا متزايدة من الطلبة المنحدرين من أقاليم تعيش خصاصا فيما يتعلق بالعرض الجامعي، إذ يصل عدد الطلبة المسجلين بهذه المؤسسات، ما مجموعه 5858 طالبة وطالب، ينحدرون من إقليم وزان، و7455 طالبة وطالب من إقليم شفشاون، ما يزيد من حدة الضغط على هذه المؤسسات.