إسبانيا تبرر توشيح الحموشي

بعد حوالي خمسة أشهر من توشيح عبد اللطيف الحموشي بثاني وسام إسباني، بطلب من القيادة العامة للحرس المدني الإسباني، خرجت الحكومة الإسبانية، أخيرا، تبرر التوشيح بـ«انخراط الحموشي الشخصي في التعاون الوثيق الأمني بين المملكتين المغربية والإسبانية». وأشارت الوثيقة الإسبانية، التي نُشرت متضمنة قرار التوشيح، إلى صفة الحموشي مسؤولا عن مديرية مراقبة التراب الوطني، وهي المهمة التي يجمع الحموشي بينها وبين المديرية العامة للأمن الوطني. وسبق لإسبانيا أن وشحت الحموشي بأوسمة رفيعة في سنتي 2014 و2019. وأشارت الوثيقة إلى الدور المهم الذي تقوم به المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة الإرهاب.العثماني ضد صفقة القرن

مقابل التصريحات المترددة التي أدلى بها وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، بشأن صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي؛ بدا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، جازما في تصريحاته بهذا الشأن، حيث قال إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية واضح لا يتزعزع عن مكانه، مضيفا، خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي للهيئات المجالية والموازية لحزب العدالة والتنمية، أول أمس الأحد، في جهة فاس-مكناس، أنه لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة، عاصمتها القدس الشريف، مؤكدا أن «فلسطين للفلسطينيين». وذهب العثماني إلى أن المسلمين لن يقبلوا نقل عاصمة فلسطين إلى مكان آخر خارج القدس، وقال: «المسجد الأقصى هو المسجد الأقصى، لن نتنازل عنه لأنه للمسلمين».