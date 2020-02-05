اخبار العالم

الحرس المدني الإسباني يوقف 11 مهاجرا غير نظامي انطلقوا من سواحل الحسيمة

0 نشر
أيوب الخياطي 0 تبليغ

Advertisements

تمكن الحرس المدني الإسباني، اليوم الثلاثاء، في شاطئ “كارشونا”، من توقيف 11 مهاجرا غير نظامي، ينحدرون من نواحي الحسيمة مباشرة بعد وصولهم إلى اليابسة.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، فإن الحرس المدني تلقى إخبارية من خفر السواحل، تفيد بخروج قارب صغير من سواحل الحسيمة، وعلى متنه 11 مرشحا للهجرة غير النظامية، إذ ألقي القبض عليهم مباشرة بعد وصولهم إلى الشاطئ.

يذكر أن المهاجرين نقلوا إلى مخفر الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، والبحث معهم في ظروف، وملابسات الواقعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحرس المدني الإسباني يوقف 11 مهاجرا غير نظامي انطلقوا من سواحل الحسيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا