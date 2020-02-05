الحرس المدني الإسباني يوقف 11 مهاجرا غير نظامي انطلقوا من سواحل الحسيمة

تمكن الحرس المدني الإسباني، اليوم الثلاثاء، في شاطئ “كارشونا”، من توقيف 11 مهاجرا غير نظامي، ينحدرون من نواحي الحسيمة مباشرة بعد وصولهم إلى اليابسة.
وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، فإن الحرس المدني تلقى إخبارية من خفر السواحل، تفيد بخروج قارب صغير من سواحل الحسيمة، وعلى متنه 11 مرشحا للهجرة غير النظامية، إذ ألقي القبض عليهم مباشرة بعد وصولهم إلى الشاطئ.
يذكر أن المهاجرين نقلوا إلى مخفر الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، والبحث معهم في ظروف، وملابسات الواقعة.
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