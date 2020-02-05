استئنافية فاس تُدين العلمي.. سنة نافذة للمدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير

قضت محكمة الإستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء بإدانة المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس العلمي، رفقة علي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، بالسجن سنة نافذة وغرامة 5000 درهم لكل منهما، على خلفية قضية المجمع العقاري “مدين باديس بالحسيمة”.
كما قررت المحكمة تبرئة 25 شخصا آخرين متابعين في القضية، بتديد ممتلكات عامة والتزوير، وتكوين عصابة إجرامية.
وتعود القضية إلى 5 سنوات خلت حينما تم تحريك دعوى بناءا على شكايات عدة أشارت إلى وجود اختلالات في في المشروع المؤلف من 50 هكتارا، والتي تورط فيها مسؤولوا الشركة العامة العقارية، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير.
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