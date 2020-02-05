إطلاق 3 قذائف من قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، رصده سقوط 3 قذائف أطلقت من قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال أن القذائف سقطت بمنطقة بلدة نتيفوت في الجنوب، وأن 3 مواطنين أصيبوا بجراح طفيفة أثناء توجههم إلى المناطق الآمنة بعد دوي صافرات الإنذار.

ودوت صافرات الإنذار في المناطق المحيطة في قطاع غزة المحاصر والمعروفة بـ"غلاف غزة" بعد منتصف الليل، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي، لافتا إلى أن "الأمور قيد الفحص".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة ونتيفوت"، جنوبي البلاد.