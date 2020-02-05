شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يقتل 15 مسلحاً حوثياً في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قُتل 15 مسلحًا من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني اليمني، شهدتها جبهة الجرعوب بمديرية المتون غربي محافظة الجوف اليمنية.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: “إن الجيش الوطني أحبط هجومًا للميليشيا في جبهة الجرعوب بمديرية المتون، وتمكن من قتل 15 مسلحًا وجرح آخرين”.

وتابع المصدر العسكري أن مقاتلات التحالف شنت غارة جوية استهدفت عربة للميليشيا مما أدى إلى مقتل وإصابة من كانوا على متنها.