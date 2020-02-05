شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام زوجة رئيس وزراء ليسوتو بقتل زوجته السابقة والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت هيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء، أن شرطة ليسوتو وجهت اتهاما لزوجة رئيس الوزراء توماس ثاباني بقتل زوجته السابقة. وكانت الشرطة أصدرت الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق مايسياه زوجة ثاباني بعدما تقاعست عن حضور استجواب فيما يتصل بجريمة قتل ليبوليلو زوجة ثاباني التي كانت منفصلة عنه آنذاك في 14 يونيو 2017. ووفقا لتقارير إعلامية من جنوب أفريقيا، فقد سلمت مايسياه نفسها أمس.

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