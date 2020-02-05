شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» تتخطي 20 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا التاجي الجديد بلغت 20630 حالة إصابة حول العالم، منها 20471 حالة في الصين منها 425 حالة وفاة، و 159 حالة إصابة متوزعة على 23 دولة أخرى.

وأكدت المنظمة أنها تعمل حاليًا مع قطاع السياحة والطيران والسفر لوضع إجراءات لحماية العاملين في هذه القطاعات بهدف استئناف الرحلات إلى الصين.