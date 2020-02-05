ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد "الثالث" من غرفة التوصية بـ"العزل"

يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة خطاب حالة الاتحاد الثالث له، الذي يأتي بعد أسبوعين من المناقشات في مجلس الشيوخ حول ما إذا كان ينبغي إقالته من منصبه من عدمه.

ومن المقرر أن تكون كلمة الرئيس ترامب في الغرفة نفسها التي شهدت التوصية بعزله قبل 7 أسابيع من قبل مجلس النواب، وقبل يوم واحد من التصويت النهائي في محاكمة العزل.

ويبدأ خطاب حالة الاتحادمساء الثلاثاء في الساعة 9 مساء بتوقيت العاصمة الأمريكية واشنطن (02:00 الأربعاء بتوقيت جرينتش).

وينتظر الكثيرون في الداخل والخارج خطاب ترامب لمعرفة إذا ما كان الرئيس سيتطرق بشكل مباشر مع المواجهة الدستورية التي استمرت لأشهر ضده، أم لا.

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وقال مسؤولو البيت الأبيض إن موضوع الخطاب سيكون حول "عودة أمريكا العظيمة"، والتركيز علي إبراز سجل ترامب في الاقتصاد وزيادة الإنفاق العسكري وتعيين قضاة محافظين.



وأضاف المسؤولون أن ترامب سيتحدث أيضا عن الأولويات المستقبلية؛ مثل خفض تكاليف الرعاية الصحية، والتعليم، وتخفيض ما يسمى مدن الملاذ التي تحمي المهاجرين غير الشرعيين، وتخفيض الضرائب بشكل أكبر.

وتشير وسائل إعلام أمريكية إلى أن الاقتصاد هو أقوى نقطة للرئيس ترامب في استطلاعات الرأي، حيث بلغت نسبة البطالة 3.5%، وهي أدنى مستوى للبطالة منذ أكثر من نصف قرن، كما ارتفعت قيمة الأسواق المالية بكثير مما كان عليه عندما تولى منصبه.

وترامب لن يكون أول رئيس يلقي خطابه عن حالة الاتحاد في منتصف محاكمة بعزله في مجلس الشيوخ، حيث ألقى الرئيس بيل كلينتون رسالته السنوية إلى الكونجرس أثناء محاكمته بتهمة عرقلة العدالة الناجمة عن دعوى قضائية ضد المضايقة الجنسية، لكنه لم يقل كلمة واحدة عن ذلك خلال الخطاب.

وخطاب حالة الاتحاد هو خطاب سنوي يلقيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي (مجلسي النواب والشيوخ) في مبنى الكابيتول.

وفي هذا الخطاب يقر الرئيس الأمريكي حال الأمة ويضع تصوراً للأجندة التشريعية والأولويات الوطنية أمام الكونجرس.