اليونان تعتزم ارسال صواريخ باتريوت إلى السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلنت حكومة اليونان أنها سترسل بعض صواريخ “باتريوت” إلى السعودية، ضمن برنامج مشترك مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وصرح المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس أن أثينا ستنشر هذه الصواريخ في السعودية “لحماية البنى التحية الحيوية في مجال الطاقة”، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستتحمل المملكة تكاليفها وستسهم في ضمان أمن الطاقة وتؤكد تمسك أثينا باستقرار المنطقة وتوطيد علاقاتها مع السعودية.

وذكر المتحدث أن المفاوضات بين أثينا والرياض بشأن هذه الخطوة انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من دون الكشف عن موعد نشر الصواريخ في الأراضي السعودية.. مؤكداً أن إيطاليا قد تنظم أيضاً لهذا البرنامج الدولي.

وسبق أن ذكر بيتساس أنه من المتوقع أن يتوجه نحو 130 عسكرياَ يونانياَ إلى المملكة لمراقبة وصيانة المنظومات الدفاعية.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع جولة رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، إلى الشرق الأوسط حيث زار ضمن إطارها الرياض أمس الاثنين ليتوجه اليوم إلى أبوظبي.

ونددت المعارضة اليونانية بهذه الخطة واصفة إياها بـ”مغامرة خطيرة”، وأشار النائب اليوناني اليساري في البرلمان الأوروبي، ديميتريس باباديموليس، على حسابه في “تويتر” الشهر الماضي إلى أن هذه ستكون المرة الأولى للوجود العسكري اليوناني خارج منطقة المتوسط منذ عقود.