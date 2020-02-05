أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع مياه الشرب عن مناطق (عين شمس الشرقية، ومنطقة عرب الجسر، وشارع عزيز المصري ومتفرعاته، ومنطقة عزبة النخل الشرقية، ومنطقة الهايكستب) وذلك اعتباراً من الساعة 9 صباح يوم غد الأربعاء الموافق ٥ فبراير وحتى الساعة 9:00 من مساء نفس اليوم.
وأضافت الشركة أنه نظرًا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة ضمن أعمال تطوير كباري مصر الجديدة فقد تقرر قطع المياه.
من جانبه وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع والتنبيه على أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة .. غداً قطع مياه الشرب عن ٥ مناطق بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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