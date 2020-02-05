سلطات بريطانيا تبدأ بمحاكمة منفذ تفجير الحفل الموسيقي بملعب مانشستر عام 2017

بدأت ​السلطات البريطانية​ بمحاكمة هاشم عبيدي الشقيق الأصغر لسلمان عبيدي منفذ التفجير الذي قتل 22 شخصا أثناء حفل موسيقي في ملعب مانشستر في 22 ايار 2017، ويواجه الاخير 22 اتهاما بالقتل ومحاولة القتل والتآمر على تنفيذ تفجيرات". هذا وشدد المدعي العام البريطاني دونكان بيني، أن "عبيدي يتحمل نفس المسؤولية عن الهجوم مع شقيقه"، مشيراً الى ان "التفجير الدموي سبقته أشهر من التخطيط والتحضير على أيدي الشقيقين"، لافتا إلى أن "العبوة الناسفة صنعت عمدا لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالمواطنين الأبرياء".

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