شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "الاتحاد" يستضيف وفد "التنسيقية" لطرح رؤيته حول الاستحقاقات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف حزب الاتحاد وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي عقد اليوم بمقر الحزب، تحدث خلاله الدكتور حسام بدراوى، رئيس الحزب، والمهندس باسم الخواص، النائب الأول لرئيس الحزب، ورضا صقر، النائب الثاني لرئيس الحزب، وأحمد مبارك، أمين الشباب وعضو التنسيقية.

وعرض قادة الحزب خلال اللقاء وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.

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وقد أشاد الجميع بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.