شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يستضيف وفد "التنسيقية" لطرح رؤيته حول الاستحقاقات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف حزب إرادة جيل وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي عقد اليوم بمقر الحزب، تحدث خلاله المهندس تيسير مطر، رئيس الحزب، ورجب حميدة، النائب الأول لرئيس الحزب، ومحمود نفادى، نائب رئيس الحزب للشئون البرلمانية والإعلام.

وعرض قادة الحزب خلال اللقاء وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ، والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.

وأشاد الحزب بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.

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