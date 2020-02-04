البرهان: لقائي مع نتنياهو لتحقيق مصالح الشعب السوداني العليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - برر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، اجتماعه برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه "جاء لتحقيق مصالح الشعب السوداني العليا".

وأضاف البرهان، في بيان صدر عنه عقب اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء بالقصر الرئاسي بالخرطوم: "تم الإثنين لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقمت بهذه الخطوة من واقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني".

وشدد على أن "بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل، مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية". وأشار البرهان إلى أن "موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية، وحق شعبه في دولته المستقلة، ظل وما زال سيستمر ثابتا وفق الإجماع العربي، ومقررات الجامعة العربية".

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وبعد انتظار أكثر من 4 ساعات، تحاشى أعضاء مجلسي السيادة والوزراء التصريح لوسائل الإعلام. وقال مصدر في المجلس السيادي إن 3 اجتماعات عقدت الثلاثاء، لبحث لقاء نتنياهو والبرهان، أولها اجتماع مجلس الوزراء، وثانيها اجتماع مجلس الأمن والدفاع، والثالث اجتماع مجلسي السيادة والوزراء.

والإثنين، كشف مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان عبر "تويتر"، عن لقاء جمع نتنياهو والبرهان، في أوغندا، مشيرا إلى أنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين". وأثار اللقاء ردود فعل متباينة، حيث نددت به منظمة التحرير الفلسطينية، فيما رحبت به الولايات المتحدة.

وبينما قالت الحكومة السودانية إنه لم يتم إخطارها أو التشاور معها بشأن اللقاء، أعلنت أحزاب سودانية رفضها اللقاء، معتبرة إياه "طعنة" للشعب الفلسطيني، و"سقطة وطنية وأخلاقية".