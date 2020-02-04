انفجار سيارة في حي مأهول بالسكان في قرية جلجولية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انفجرت سيارة في حي مأهول بالسكان في قرية جلجولية مساء اليوم الثلاثاء. وأسفر الحادث عن أضرار كبيرة بالأملاك، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

واستدعيت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت بالتحقيق في ملابسات وأسباب انفجار السيارة، سيما وأن الخلفية غير معروفة.

وفي حادثة مختلفة في قرية جلجولية اطلق مجهولون النار تجاه منزل مساء اليوم، دون وقوع إصابات، ولم يعلم إذا ما كانت علاقة بين الحادثين،