القدس - بواسطة محمد عز العرب - انفجرت سيارة في حي مأهول بالسكان في قرية جلجولية مساء اليوم الثلاثاء. وأسفر الحادث عن أضرار كبيرة بالأملاك، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
واستدعيت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت بالتحقيق في ملابسات وأسباب انفجار السيارة، سيما وأن الخلفية غير معروفة.
وفي حادثة مختلفة في قرية جلجولية اطلق مجهولون النار تجاه منزل مساء اليوم، دون وقوع إصابات، ولم يعلم إذا ما كانت علاقة بين الحادثين،
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار سيارة في حي مأهول بالسكان في قرية جلجولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.