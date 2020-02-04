نتنياهو: حصلنا على إذن للتحليق بأجواء السودان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الثلاثاء، إن إسرائيل حصلت على إذن للتحليق في الأجواء السودانية، وذلك بعد يوم واحد من اجتماعه برئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا.

وأوضح نتنياهو، في تصريحات خلال مؤتمر انتخابي في مدينة بيتاح تيكفا، أوردتها هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أنه يجب الانتهاء "من بعض الأمور التقنية لإغلاق هذه المسألة"، والبدء باستخدام الأجواء السودانية، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت القناة الرسمية عن مصدر قالت إنه "مسؤول في الحكومة السودانية"، تقديره أن تمتنع الحكومة التي اجتمعت خلال الساعات الماضية مع البرهان، لمساءلته عن اجتماعه بنتنياهو دون علمها، عن اتخاذ خطوات ضد البرهان، بما في ذلك دعوته للاستقالة.

وكشفت تقارير صحافية، نشرت صباح اليوم، أن الإمارات نسقت لقاء البرهان ونتنياهو، مضيفا أن الاجتماع يستهدف رفع السودان من لائحة الإرهاب الأميركية. كما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول عسكري سوداني، قوله إن "لقاء البرهان مع نتنياهو بأوغندا رتبت له الإمارات بعلم السعودية ومصر".

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بدوره، شكر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، البرهان على "مبادرته لتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، بعد لقاءه نتنياهو، ووجه له دعوه إلى زيارة واشنطن، وذلك في اتصال هاتفي أجراه بومبيو مع البرهان، الإثنين، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الخارجية الأميركية.

ووفق البيان "أكد بومبيو والبرهان على رغبتهما المشتركة في تحسين مشاركة السودان الفعالة في المنطقة والمجتمع الدولي والتزامهما بالعمل من أجل إقامة علاقة ثنائية أميركية سودانية أقوى وأكثر صحة".

وأضاف البيان: "شكر الوزير بومبيو، البرهان على مبادرته لتطبيع العلاقات مع إسرائيل متمثلة في الاجتماع الأخير له مع نتنياهو في أوغندا (الإثنين) بدعوة من الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني". وأشار إلى أن "بومبيو دعا البرهان إلى زيارة واشنطن للقاءه في وقت لاحق من العام الجاري".

وكان نتنياهو وصل إلى أوغندا، أمس الإثنين، واستبق زيارته بالقول إن إسرائيل عادت إلى أفريقيا، وإن أفريقيا عادت إلى حضن إسرائيل. حيث أكد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أن بلاده تدرس إمكانية فتح سفارة لها في القدس.