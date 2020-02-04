مصادر عسكرية سورية: أعطينا فرصة للمسلحين لإلقاء السلاح بدل المراهنة على الدعم التركي

الثلاثاء 4 فبراير 2020

صورة ارشيفية Advertisements

أفاد مصدر عسكري بأن الجيش العربي السوري يواصل "تنفيذ واجبه الوطني في الدفاع عن الأرض والقضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة التي هاجمت ولا تزال السكان المدنيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وعملت على محاصرتهم واتخاذهم رهائن ودروعاً بشرية في مدينة سراقب ومنطقة تل طوقان".



وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أضاف المصدر أنه "في محاولة من قواتنا المسلحة لإعطاء المسلحين فرصة أخيرة وذلك للحفاظ على حياة المدنيين المحاصرين فقد أعطيت التعليمات للوحدات العسكرية العاملة في المنطقة للسماح بتسوية أوضاع كل من يقرر إلقاء السلاح بدلاً من المراهنة على دعم القوات التركية للإرهابيين بمسمياتهم المختلفة".

وتابع المصدر: "إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تؤكد أن وجود القوات التركية هو وجود غير قانوني ويشكل عملًا عدائيًا صارخًا، فإنها تشدد بالوقت نفسه أنها على أتم الاستعداد للرد الفوري على أي اعتداء من قبل هذه القوات ضد قواتنا العاملة في المنطقة".